Возможность возникновения массового голода в России исключили

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) убеждена, что России не грозит голод. Об этом ТАСС сообщил глава отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков.

«Голод России не грозит, мы убеждены в этом», — сказал он.

По данным организации на 2019 год, в России доля испытывающего хронический голод населения менее 2%.

«Эта цифра находится в пределе статистической погрешности. В этом смысле по сравнению с мировыми показателями Россия является благополучной и сытой страной», — добавил Кобяков.

По его мнению, в любой стране мира, даже самой развитой, есть голодающие. В частности, в США их около пяти миллионов человек.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Европу ждет волна мигрантов из-за продовольственного кризиса.