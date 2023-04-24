Общество 24 апреля 2023, 10:49 Возможность внести вклад в победу есть у каждого россиянина — Кириенко Кириенко: у каждого россиянина есть возможность внести вклад в победу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возможность внести свой вклад в победу сейчас есть у каждого, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, открывая федеральный просветительский марафон «Знание». Он подчеркнул, что сейчас против страны развернули настоящую войну и в экономической сфере, и в области информации. Этому нужно противостоять.

«[Наступило] время действий, потому что сегодня знания становятся главным противоядием против лжи и фейков. Знание своей истории дает силы и точку опоры для того, чтобы двигаться в будущее, потому что у страны, у народа, которые забыли свою историю, никогда не бывает будущего», — заметил Кириенко.

Реклама

Он обратил внимание, что знания дают возможность преодолеть любые попытки давить на страну экономическими санкциями. И в нынешних условиях России нужно не просто защищаться, заметил первый замруководителя администрации. Требуется находить новые возможности двигаться вперед.

«Свой вклад в победу вносят сегодня добровольцы и волонтеры, которые помогают людям, оставшимся без крова, которые спасают детей и стариков, обеспечивают доставку гуманитарной помощи», — добавил Кириенко.

По его словам, здесь важно не только то, что россияне передают бойцам СВО на передовую. Огромное значение имеет и духовная составляющая. Он отметил, что военным передают огромное количество писем от школьников. Их отправили уже более миллиона.

«Причем письма от незнакомых школьников, мальчишек и девчонок. Эти письма либо висят в блиндаже рядом со спальным местом, либо очень часто у ребят на грудном кармане у сердца. Это тоже вклад в победу», — сказал Кириенко.

Он указал на то, что любое время вызовов всегда открывает и новые возможности. Их следует использовать, не упускать такой шанс.