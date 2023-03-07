07 марта 2023, 16:39
Возможность постоплаты платных парковок появится в Нижнем Новгороде в апреле
Автомобилисты Нижнего Новгорода смогут оплатить платную парковку до конца текущих суток. Возможность постоплаты появится в городе в апреле, сообщила «Нижегородская правда».
Зачастую водители слишком торопятся и забывают оплатить парковочное место на платных стоянках. Также при выезде с парковки не всегда оказывается под рукой телефон или карта.
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Возможность постоплаты позволит водителям рассчитаться за место до конца текущих суток после пользования парковкой.
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Водители
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