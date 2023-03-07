Общество 07 марта 2023, 16:39 Возможность постоплаты платных парковок появится в Нижнем Новгороде в апреле

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Автомобилисты Нижнего Новгорода смогут оплатить платную парковку до конца текущих суток. Возможность постоплаты появится в городе в апреле, сообщила «Нижегородская правда».

Зачастую водители слишком торопятся и забывают оплатить парковочное место на платных стоянках. Также при выезде с парковки не всегда оказывается под рукой телефон или карта.

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Возможность постоплаты позволит водителям рассчитаться за место до конца текущих суток после пользования парковкой.

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