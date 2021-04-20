Возможность получить данные о своей недвижимости появится на «Госуслугах»

Россияне получат возможность узнавать информацию о недвижимости, которая находится в их собственности, на портале госуслуг. Этот сервис заработает уже в 2021 году.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Среди сведений, которые будут отображаться в личном кабинете, — вид объекта недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности», — сказано в сообщении.

Портал будет загружать эти сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — они будет доступны пользователям для ознакомительного просмотра. Такая информация может понадобиться, если собственник совершает сделку с недвижимостью, кроме того, она пригодится при управлении многоквартирными домами.

При желании пользователь «Госуслуг» сможет использовать эту информацию во время подачи заявки на кредит в банках. Это позволит сделать проще процесс оформления займа, потому что избавит россиян от необходимости тратить время на запросы и получение бумажных документов. При этом заверенные выписки из ЕГРН получить можно будет только в Росреестре.