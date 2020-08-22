«Возможность отдохнуть и насладиться музыкой»: фестиваль «Джазовые сезоны» открылся в Подмосковье

Музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» стартовал в Подмосковье. Для гостей праздника подготовили выступления артистов из Бразилии, России, США и с Кубы.

Мероприятие в Горках Ленинских посетил зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков. Он отметил, что фестиваль проходит в этом году уже шестой раз и продлится в течение двух дней.

«Настроение отличное. В этот замечательный летний день в этом уникальном месте сегодня, как вы знаете, у нас государственный праздник — День российского флага. Мы очень рады здесь встречать гостей, на этом замечательном фестивале „Джазовые сезоны“», — рассказал Чупраков.

Он добавил, что всех гостей ожидает удивительная музыка на фоне исторических достопримечательностей. У всех посетителей праздника есть возможность познакомиться с музейным комплектом и погулять по живописному парку. Зампред правительства напомнил, что идея создания фестиваля принадлежит саксофонисту Игорю Бутману.

Мы всячески поддерживаем такие начинания и очень рады, что жители и гости Московской области могут приобщиться к прекрасному — к музыке, истории и культуре Александр Чупраков заместитель председателя правительства Подмосковья.

Чупраков подчеркнул, что всех посетителей мероприятия вечером ждет удивительный концертный номер Ларисы Долиной и Игоря Бутмана. Артисты подготовили яркую и зажигательную музыку.

Источник фото: телеканал «360»

Не смог проехать мимо фестиваля и заместитель министра культуры Московской области Асхат Биджиев. Он особо отметил значение праздника на фоне ситуации с коронавирусом.

Это действительно очень значимый фестиваль для Московской области и страны в целом. Страна действительно очень долго находилась на самоизоляции. Действительно большая возможность, и благодаря эпидемической ситуации и такой погоде шикарной люди имеют возможность приехать, отдохнуть и насладиться хорошей музыкой Асхат Биджиев заместитель министра культуры Подмосковья.

Фестиваль «Джазовые сезоны» продлится до 23 августа. Для зрителей подготовили выступления не только российские музыканты, но и иностранные. Например, 22 числа выступят кубинский и бразильский коллективы, а на следующий день на сцену выйдет певица Fantini. Кроме музыки, предусмотрена и большая культурно-спортивная программа. Партнером мероприятия впервые станет Академия хоккея Вячеслава Фетисова. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Подмосковья.