Право оспорить результаты экзамена на вождение поможет в борьбе с коррупцией

Человек, который хочет получить водительские права, должен иметь возможность оспорить результаты своего экзамена. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. В беседе с «360» он прокомментировал это и другие возможные нововведения ГИБДД.

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«Такими правами потенциальный водитель должен обладать. Надо все-таки максимально стараться уходить от коррупционной составляющей, которая, я уверен, в любом случае присутствует. Каждая сторона должна иметь право доказывать свою правоту в суде», — заявил депутат.

Также он высказался и по поводу возможных изменений в порядке сдачи экзамена. По его мнению, что-то нужно менять, для того чтобы повысить уровень вождения будущих автомобилистов.

Я с ужасом наблюдаю и задаюсь вопросом, как получают права те, кто на место, где поместится КамАЗ, паркуется в 10-15 заходов. Вопрос — как получали эти права? Что-то в экзаменах надо менять и, наверное, надо уделять каждому элементу, которым должен владеть автовладелец, гораздо больше времени Александр Старовойтов.

Поддержал Старовойтов и возможное введение электронных прав. «Не вижу ничего плохого», — ответил он.

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Представитель комитета Госдумы по транспорту и строительству отметил, что являлся инициатором идеи дать МВД доступ к данным о здоровье водителей.

«Я являлся инициатором этой ситуации. Наверно, в 2015 году. Я предлагал объединить данные по линии Министерства здравоохранения, дав доступ к ним МВД. Но я не имел в виду вскрывать заболевания, что является врачебной тайной», — подчеркнул депутат.

Суть его предложения заключалась в том, чтобы не допускать к вождению автомобилей алкоголиков, наркоманов и других людей, которые по состоянию здоровья не должны садиться за руль. Перечень соответствующих заболеваний утвержден постановлением правительства РФ.

Ранее стало известно о том, что глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал о разрабатываемых ведомствах изменениях. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство.