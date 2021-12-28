Возможность оформить онлайн выплату по уходу за нетрудоспособным добавили на «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» добавили возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособным. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Теперь, чтобы оформить компенсацию, необходимо просто жить в России и иметь подтвержденную запись на сайте. При этом необязательно быть родственником человека, за которым осуществляется уход. Но понадобится согласие с его стороны.

Выплата полагается тем, кто ухаживает за инвалидом I группы, пожилым в возрасте старше 80 лет или просто престарелым человеком с медицинским заключением о необходимости ухода. На компенсацию могут рассчитывать и те, кто занимается ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

Период ухода за нетрудоспособным войдет в страховой стаж и отразится на размере будущей пенсии.

«Постепенный перевод социальных услуг на „Госуслуги“ позволит максимально упростить процесс получения гражданами различных мер социальной поддержки», — сообщил замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр.

По мнению замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, ежегодно новым сервисом будут пользоваться больше 1,5 миллиона человек. Эту услугу министерство запустило вместе с Министерством труда и социальной защиты и Пенсионным фондом России.