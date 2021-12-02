Возможность дистанционно возместить банковские вклады для россиян предложили в Госдуме

Вкладчикам закрывшихся банков могут предоставить возможность удаленно обратиться за возмещением в Агентство по страхованию вкладов. Соответствующий законопроект собираются вынести на рассмотрение комитета Госдумы по финансовому рынку в четверг, 2 декабря.

На текущий момент, чтобы получить страховку по вкладам — кроме тех, которые открывались при помощи финансовой платформы — вкладчику нужно лично обратиться в Агентство по страхованию вкладов или в банк, уполномоченный данной организацией. Теперь же предлагается организовать возможность направить требование о возмещении при помощи портала Госуслуг, а также официального сайта Агентства.

Кроме того, среди предложений — возможность направить страховое возмещение на карту «Мир» по ее реквизитам. Таким образом, уверены авторы инициативы, получится расширить способы выплат по вкладам.

В документе предполагается, что право на обращение в электронной форме будет сохраняться за вкладчиком на протяжении месяца с того момента, как в Агентстве ему сообщили о такой возможности. В целом вкладчики тех банков, которые разорились, смогут возместить не более 1,4 млн рублей — эта сумма прописана в законе о страховании вкладов, сообщила «Парламентская газета».