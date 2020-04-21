Возможного организатора убийства Япончика объявили в международный розыск

Следственный комитет России назвал имя предполагаемого организатора убийства Вячеслава Иванькова (Япончика). Правоохранители уверены — это дело рук вора в законе Ильи Симонии (Махо). Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Об этом сообщил Следственный комитет России на своем сайте.

В рамках уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, известного как «вор в законе» «Япончик», по ходатайству СК России суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из фигурантов Илье Симонии СК РФ

Следователи уверены, что именно он стоит за организацией убийства Япончика, которе совершили 28 июля 2009 года. Правоохранители не смогли раскрыть его «по горячим следам», потому что причастные к преступлению лица тщательно скрывались при помощи различных средств. Однако за время расследования СК России вместе с Управлением уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве установили ряд соучастников убийства. Это Каха Газзаев, который был неоднократно судим — с 2017 года он отбывает наказание; и Муртаз Шадания, которому также предъявлено обвинение.

По данным следствия, именно Газаев предоставил винтовку для убийства Япончика. Во время самого преступления он следил за территорией на месте преступления. Шадания долгое время скрытно наблюдал за Япончиком, чтобы выяснить его образ жизни и выбрать место для совершения убийства. Следствие отмечает, что именно он обеспечил провоз оружия в Москву.