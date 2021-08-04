Возможное введение налога на мясо в России объяснили

Налог на мясо может коснуться стран-экспортеров. Его введение никак не скажется на потребителях. Об этом журналистам на проектно-образовательном форуме «Архипелаг 2121» заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Налоговая схема возможна в первую очередь для стран, которые являются экспортерами мяса. <…> Крупнейшим мировым производителем мяса по-прежнему остается Китай, на втором месте — Бразилия. Это одна из причин, по которой для России эта тема в данный момент неактуальна», — объяснил Песков. Его цитирует РИА «Новости».

По его словам, налог на мясо не приведет к росту цен, если в России появится модель экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом в сочетании с формированием компенсирующей отрасли.

Ранее Песков заявил, что введенное в России и других странах правило учета углеродного следа в будущем может распространиться на рынок сельского хозяйства. Это приведет к тому, что в стране может появиться налог на мясо.