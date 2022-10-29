Возможное участие британцев в диверсии на «Северных потоках» оценили в Совфеде | 360°

Общество 29 октября 2022, 17:15 Возможное участие британцев в диверсии на «Северных потоках» оценили в Совфеде Сенатор Джабаров: у Великобритании могут потребовать компенсации за «Северные потоки» РИА "Новости"

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Информация российского Минобороны об участии лондонских служб в диверсиях на «Северных потоках» дает основания потребовать от Великобритании компенсацию. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что с самого начала не исключал участия британцев в теракте. Если этот факт подтвердится, участники проекта имеют право потребовать от Великобритании возмещения ущерба.

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Помимо России, напомнил Джабаров, в строительстве «Северных потоков» участвовали иностранные компании, в том числе Германия.

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Данные Минобороны РФ, заметил сенатор, говорят об активизации британцев в Черном море. Он вспомнил о ситуации с принадлежащим Великобритании эсминцем Defender, который зашел в территориальные воды Крыма в прошлом году.

«Тогда мы их предупредили, но не тронули. Но впредь при повторении подобных случаев, если они нарушают наши территориальные воды или участвуют в боевых действиях, у нас есть все основания для ответных действий по тем кораблям или самолетам, которые будут нарушать воздушное или морское пространство РФ», — заключил сенатор.

По информации Минобороны, что ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта на «Северных потоках» 26 сентября. Британские силы расположились в городе Очаков Николаевской области Украины. Они же руководили подготовкой атаки на Севастополь, сообщила НСН.