Поисковики в Ленинградской области нашли предполагаемое место захоронения сотен пациенток Дома инвалидов, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом руководитель поискового отряда «Ягуар» Андрей Журавлев рассказал ИА «Невские новости».

Поисками останков в Тосненском районе занимались отряды «Ягуар» и «Ямбург». Предположительное место захоронения пациенток Дома инвалидов обнаружили в карьере рядом с монастырем Свято-Успенская Макарьевская пустынь.

В этом карьере, предположительно, добывали глину для изготовления кирпичей. Кирпичный завод находится в 600-700 метрах от монастыря. В этом карьере, по словам Журавлева, могли захоронить и сбросить тела. Проверить место смогут при наличии специального оборудования, в мае–июне.

Источник фото: «Невские новости»

Каратели нагрянули в Дом инвалидов в январе 1942 года. Они отобрали у пациентов еду и имущество, в течение двух недель 52 человека погибли от голода. А остальных расстреляли.

Американские журналист Джордж Элайсон ранее побывал на месте массового захоронения мирных жителей Донбасса, убитых в Луганске украинскими националистами. Он заявил, что военные так не поступают, сравнив их действия с террористами, писало Utro.ru.