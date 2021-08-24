Минсельхоз должен проработать меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища до пяти-семи лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей. Минсельхоз РФ по поручению вице-премьера проработает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища до пяти-семи лет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составит семь миллионов тонн, что на 3% выше показателя прошлого года. Производство картофеля планируется увеличить на 5%.

По словам Абрамченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая. Поэтому она поручила Минсельхозу РФ организовать работу по эффективному планированию производства.

Абрамченко также поручила российским министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в Россию.