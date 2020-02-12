Возлюбленные нашли друг друга во время эвакуации из-за коронавируса

Даниил приехал в Китай на учебу, а Инна работала там музыкальным редактором. По словам молодого человека, они случайно оказались рядом во время эвакуации из-за коронавируса. До Тюмени ребята летели на разных местах, но недалеко друг от друга. По прилете они попали в санаторий «Градостроитель».

«Мы решили попробовать сказать, что мы в гражданском браке, чтобы нас поселили в один номер. Но там люди все так нервничали, дико психовали, какие-то разборки начались из-за мест, условий и прочего, мы решили не третировать и так замученный персонал. И нас разместили по разным комнатам. Общаться? Нет, нельзя, никому нельзя. Нарушить режим, конечно, возможно, это же не тюрьма, но тогда сразу продлят срок содержания. У нас даже совместной фотки нет. В аэропорту и самолете не подумали, а потом нас сразу изолировали», — пояснила пара.

Сейчас они общаются в мессенджерах, обсуждают совместное будущее. Однако больше всего хочется встретиться вживую.

«Если честно, Инна — именно та девушка, которую я себе представлял в мыслях, желаниях, которую мечтал встретить уже очень давно. Именно так и представлял ее себе, но до этой встречи не видел ни разу вживую. И вдруг судьба нас свела, таким вот, совершенно необычным образом, что мы и представить себе не могли. И эта встреча в любом случае изменит нашу жизнь. Это не просто слова, мы решили некоторые вещи насчет будущего», — заметил Даниил.