Общество 18 января 2024, 17:32 Возглавлявший более 20 лет управление ФСБ генерал Дворников ушел в отставку РБК: глава управления содействия ФСБ Дворников ушел в отставку РИА «Новости»

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Начальник управления программ содействия ФСБ Василий Дворников покинул свой пост. Об этом РБК сообщил близкий к ведомству источник.

Дворников, занимавший эту должность более 20 лет, ушел на пенсию. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель.

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Генерал Дворников возглавил управление в 2002 году, сменив Александра Здановича, перешедшего в ВГТРК. До этого он занимал пост первого заместителя начальника управления ФСБ.

Управление является подразделением ФСБ по работе со СМИ. В него также входит Центр общественных связей ФСБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Академия ФСБ сможет принимать девушек на разные направления. Сейчас выпускницы могут поступить только на иностранные языки.