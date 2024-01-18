18 января 2024, 17:32
Возглавлявший более 20 лет управление ФСБ генерал Дворников ушел в отставку
РБК: глава управления содействия ФСБ Дворников ушел в отставку
Начальник управления программ содействия ФСБ Василий Дворников покинул свой пост. Об этом РБК сообщил близкий к ведомству источник.
Дворников, занимавший эту должность более 20 лет, ушел на пенсию. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель.
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Генерал Дворников возглавил управление в 2002 году, сменив Александра Здановича, перешедшего в ВГТРК. До этого он занимал пост первого заместителя начальника управления ФСБ.
Управление является подразделением ФСБ по работе со СМИ. В него также входит Центр общественных связей ФСБ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Академия ФСБ сможет принимать девушек на разные направления. Сейчас выпускницы могут поступить только на иностранные языки.
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