Воздушный шар с образом Христа запустили в небо над Свердловском

Представители Федерации бокса Свердловской области в честь Пасхи запустили воздушный шар с изображением Иисуса Христа. Планировалось, что полет пройдет в воскресенье, но из-за плохой погоды его перенесли на 20 апреля.

Об этом спортсмены рассказали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Таким необычным способом они поздравили горожан с православным праздником.

В трудные времена людей часто объединяет вера в Бога, она дает надежду на то, что все будет хорошо, именно это мы и хотим напомнить людям Свердловская областная Федерация бокса

Они запустили в небо большой воздушный шар, к которому был прикреплен гигантский образ Иисуса Христа.

В мэрии города отметили, что спортсмены не согласовали полет с властями региона. Однако они не планируют наказывать спортсменов за их поступок — власти подчеркнули, что боксеры не сделали ничего плохого.

Из-за коронавируса благодатный огонь впервые сошел в безлюдном храме. Вместо тысяч паломников там присутствовали только 10 человек. Богослужения в храмах тоже прошли в основном без прихожан — если люди и были на службах, то соблюдали дистанцию и все необходимые меры предосторожности.