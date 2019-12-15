«Воздушные медузы»: фото необычных облаков над горами Сибири поразили россиян

Казина рассказала, почему иногда облака окрашиваются в радужные цвета и поэтично описала это уникальное природное явление. Люди засыпали фотохудожницу комплиментами.

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«Супер. Все таки, природа самый классный художник. Такое чудо может создать. Что взгляд трудно оторвать. А людям которые это могут запечатлеть и показать нам — большое спасибо. Хорошей вам натуры и побольше красоты в кадры», — написала Наталья Прасолова.

У пользователя Георгия Башилова есть дача под Коломной. Он написал, что однажды наблюдал иризацию в Подмосковье. «Но здесь, конечно, в разы сильнее. Хотя для того, чтобы запечатлеть на фото, пришлось постараться, думаю», — отметил комментатор. Кто-то увидел на снимках, что Белуха начала «плыть», а кто-то «воздушных медуз» и «портал в другое измерение» из романа «Лангольеры» Стивена Кинга.