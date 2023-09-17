Общество 17 сентября 2023, 08:51 Воздушные гавани Москвы и аэропорт Жуковский начали работать в штатном режиме Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов утром 17 сентября РИА «Новости»

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Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский по состоянию на 08:30 17 сентября работают в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве напомнили, что рано утром для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временно вводились ограничения на полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский.

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На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно, уточнили в пресс-службе.

Пока действовало временное ограничение на прием и отправку рейсов экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении террористических атак киевского режима с применением БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией городских округов Истра и Домодедово.

Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, по информации мэра столицы Сергея Собянина, сбили ночью силами ПВО в Раменском городском округе.