Важное 10 января 2023, 11:40 Воздушную тревогу объявили в Одесской и Харьковской областях Воздушная тревога началась в Одесской, Херсонской и Харьковской областях

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Сигналы воздушной тревоги раздались в Харьковской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму Херсонской области. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Воздушная тревога».

«10:30 Воздушная тревога в Одесской области. Следите за последующими сообщениями», — сказано в сообщении.

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По данным Telegram-канала, в это же время воздушная тревога прозвучала в Харьковской области, а в 10:31 — в Херсонской области.

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ТАСС со ссылкой на информацию официального ресурса по оповещению украинских граждан написал, что воздушная тревога слышна и в Николаевской области.

Накануне глава Николаевской области Виталий Ким заявлял о взрывах в Очакове, а украинские СМИ — о взрывах в Николаеве. Также 9 января они раздавались в Харьковской области. Под ракетным обстрелом оказался поселок Шевченково.