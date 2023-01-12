Важное 12 января 2023, 09:52 Воздушную тревогу объявили в Харькове Жителей Харькова предупредили о воздушной тревоге Unsplash

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Власти Харьковской области объявили воздушную тревогу. Такая информация появилась в Telegram-канале оповещения.

Жителей региона предупредили о возможной атаке с неба. В частности, воздушную тревогу объявили в самом Харькове. К 10 часам утра ее отменили.

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В последний раз взрывы прозвучали в Харькове 11 января. Удар пришелся на склад пиротехники в Киевском районе, никто не пострадал. Власти подтвердили факт попадания. В интернете появилось видео фейерверка, который начался после атаки.

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Взрывы прогремели в городе Запорожье, рассказал ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Местные жители рассказали о трех прилетах и громких звуках — удары нанесли по военной технике, складам боеприпасов, огневым позициям украинских войск и связанным с ними объектам инфраструктуры.