Важное 09 января 2023, 10:48 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области Телеканал «Звезда»: воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области

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Сигналы воздушной тревоги раздались в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на украинские СМИ.

«В поселке городского типа Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку», — сказано в сообщении главы региональной военной администрации Олега Синегубова в его Telegram-канале.

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По его словам, пострадали семь человек, в том числе 13-летняя девочка.

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По данным официального сервиса для оповещения населения, воздушная тревога также звучит в Харьковской и Полтавской областях. Также появилась информация о взрывах недалеко от Киева.