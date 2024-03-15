Важное 15 марта 2024, 14:51 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили по всей стране РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Это подтверждается данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги прозвучал в 13:42 в Киеве. Затем его распространили и на другие области Украины.

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Российские военнослужащие наносят удары высокоточным оружием по украинской военной инфраструктуре, оружейным складам и предприятиям оборонного комплекса. Одновременно бойцы ВС России продолжают продвигаться в зоне спецоперации.

Этой ночью в Киеве прозвучало несколько мощных взрывов. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об атаке беспилотников. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Хмельницкой области.

Украинские военные усилили обстрелы прифронтовых регионов России. Утром 15 марта в Белгороде объявили сигнал ракетной опасности. Такую ситуацию можно объяснить тем, что ВСУ всеми силами пытаются дестабилизировать обстановку в ходе выборов президента, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.