15 марта 2024, 14:51
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили по всей стране
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Это подтверждается данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал в 13:42 в Киеве. Затем его распространили и на другие области Украины.
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Российские военнослужащие наносят удары высокоточным оружием по украинской военной инфраструктуре, оружейным складам и предприятиям оборонного комплекса. Одновременно бойцы ВС России продолжают продвигаться в зоне спецоперации.
Этой ночью в Киеве прозвучало несколько мощных взрывов. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об атаке беспилотников. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Хмельницкой области.
Украинские военные усилили обстрелы прифронтовых регионов России. Утром 15 марта в Белгороде объявили сигнал ракетной опасности. Такую ситуацию можно объяснить тем, что ВСУ всеми силами пытаются дестабилизировать обстановку в ходе выборов президента, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Украина
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