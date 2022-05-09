Воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды

Воздушная часть парада в честь Дня Победы в Москве отменена из-за погоды. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Парад Победы стартовал на Красной площади в 10:00 по московскому времени. Мероприятия посетил президент России Владимир Путин.

9 мая 2022 года празднуется 77-я годовщина победы СССР в Великой Отечественной войне.

Ранее экипажи вертолетов Ми-8, участвующие в проведении специальной операции на Украине, присоединились к акции «Бессмертный полк».

С помощью скотча летчики прикрепили к борту военной техники фотографии своих родных и отправились на выполнение поставленной боевой задачи.