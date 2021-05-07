Воздушная часть парада Победы пройдет в 13 городах России

Воздушная часть парада Победы в России пройдет в 13 городах. Помешать планам сможет только погода.

В Москве, чтобы не сорвать воздушное представление, возможно будут разгонять облака, так как синоптики прогнозируют в этот день небольшие дожди. Об этом сообщили газете «Известия» в Минобороны.

«В большинстве регионов России штормовых предупреждений пока нет. Правда, в Приморском крае 9 мая ожидаются сильный дождь и ветер 15–20 метров в секунду», — сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве мастерство пилотажа покажут авиагруппы «Стрижи», «Русские Витязи» и «Беркуты». Всего в небо над столицей поднимутся 76 самолетов. Второй по масштабу воздушный парад Победы пройдет в Ростове-на-Дону, где примут участие 45 боевых машин.

Чуть менее масштабное воздушные шоу покажут жителям Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска. В них примут участие до 30 военных самолетов. Около десяти воздушных судов пролетят также над Мурманском, Улан-Удэ, Читой, Самарой, Новосибирском, Екатеринбургом, Калининградом и Тулой.