Новые штрафы за загрязнение воздуха появятся в КоАП

Минприроды намерено внести в КоАП новые штрафы за загрязнение воздуха. Ответственность будет предусмотрена за нарушение обязательных требований по квотированию вредных выбросов.

Дополнения планируют внести в статью 8.21 кодекса, сообщила газета «Известия». Штрафовать хотят в том числе за отказ в предоставлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха и недопуск на предприятия, оказывающие негативное воздействие.

Для должностных лиц предусмотрен штраф в 20 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц накажут строже — им придется заплатить 200 тысяч. Если нарушение повторится, то сумма вырастет до 500 тысяч рублей.

Новые нормы подготовили по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В Минприроды выступают за то, чтобы все внимательно относились к выбросам своих предприятий.

Инициативу намерены поддержать в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. За принятие законопроекта выступили и эксперты. Наказание, по их мнению, не должно быть декларативным.