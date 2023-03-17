Общество 17 марта 2023, 10:33 Воздух в Москве прогреется 17 марта до +5 градусов Синоптик Леус: до +5 градусов ожидается в Москве 17 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Погоду в Москве 17 марта будет определять приближающийся с северо-запада антициклон. Воздух прогреется до +3…+5 градусов, в Подмосковье ожидается +1…+6 градусов, сообщил в Telegram синоптик Михаил Леус.

По словам специалиста, на фоне антициклона ожидается активный рост атмосферного давления. Оно составит 758 миллиметров ртутного столба, превысив показатель нормы.

Реклама

Небо прояснится, но без осадков тоже не обойдется, добавил Леус. В утренние и вечерние часы местами возможна гололедица. Водителям следует быть осторожнее на дорогах и избегать резких маневров и обгонов.

Реклама

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое», — уточнил синоптик.

В субботу, 18 марта, осадков не ожидается. Но ночью станет холоднее — прогнозируются морозы до -5…-7 градусов. Днем температура составит +2…+4 градуса, заключил эксперт.