Возбуждено дело после нападения стаи собак на детей в Тольятти

Дело рассматривается по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, между администрацией Тольятти и ООО заключен муниципальный контракт. Согласно ему, общество с ограниченной ответственностью должно отловить 934 бездомных собак. На эту работу выделено более 4,29 миллиона рублей.

«Однако условия контракта исполняются недолжным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей города Тольятти», — говорится в сообщении.

Бездомные собаки напали на детей 4 июля. ЧП заснято на камеру видеорегистратора, позднее видео появилось в соцсетях.

Трое ребят играли на детской площадке. Внезапно из-за трансформаторной будки выбежала стая собак и накинулась на несовершеннолетних. Двое малышей убежали, третьего собаки укусили за ноги и повалили на землю. Псы также несколько метров протащили мальчика по земле. После этого к ребенку подбежали взрослые, в итоге мужчинам удалось отогнать бездомных четвероногих.