ВОЗ: заболевших СОVID-19 стало больше из-за расслабленного поведения москвичей

«К сожалению, хорошая погода и расслабление из-за невысоких цифр позволили людям думать: „А это не касается меня“», — сказала Вуйнович.

Также причиной резкого роста заболевших она назвала то, что люди не сразу обращаются к врачу, а пытаются лечиться дома, без похода в поликлинику или вызова скорой.

Свое мнение о приросте зараженных накануне высказывала и главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елена Малинникова, сообщали «Известия». По ее мнению, многие россияне, вместо того чтобы оставаться дома, выехали компаниями на природу.

«Последний рост инфекции просчитывается. Как раз через пять-семь-восемь дней… после вот этих шашлыков», — заявила 9 апреля врач.

Ранее психологи объяснили, почему россияне не хотели соблюдать режим изоляции в первые дни после объявления.