Общество 21 марта 2024, 16:11 ВОЗ: уровень счастья среди молодежи в США и развитых странах снижается

Читать 360tv в

Молодое поколение, особенно в США и других развитых странах, чувствует себя менее счастливыми, чем представители старшего возраста. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на доклад ВОЗ, опубликованный в 2024 году.

Его данные говорят о том, что самым несчастным периодом современных людей в большинстве стран можно назвать возраст до 30 лет. Представители этой группы менее всего удовлетворены своей жизнью. Самыми счастливыми оказались дети и люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Реклама

Противоположная ситуация складывается в бывших коммунистических странах и странах Восточной Европы. Там поколение до 30 лет гораздо счастливее пожилых и больше удовлетворено своей жизнью.

Авторы: