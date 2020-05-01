ВОЗ раскрыла показатель спада эпидемии

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что показывает спад эпидемии. Когда статистика в среднем будет показывать менее одного зараженного от одного больного.

«Момент, когда один больной заражает менее одного человека (в среднем) указывает, что эпидемия пошла на спад», — заявила Вуйнович в беседе с РИА «Новости».

На днях Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ситуация в России с распространением коронавируса стабилизировалась.

При этом представитель Вуйнович допустила снятие жестких ограничительных мер. Их можно постепенно ослаблять после майских праздников. Это будет возможно при стабильном снижении количества заразившихся.

В России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 7099 новых заболеваний. Погибли 1073 человека, по данным стопкоронавирус.рф.