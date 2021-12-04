ВОЗ проведет инспекцию вакцины «Спутник V» не ранее января

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетят Россию для оценки вакцины «Спутник V» не раньше января 2022 года. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили РИА «Новости».

Ранее состоялась встреча между ВОЗ и РФПИ, в ходе которой российская сторона обязалась предоставить подробную дорожную карту. С ее помощью оценка вакцины должна быть ускорена.

«Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года», — отметили в ВОЗ.

В начале октября глава Минздрава Михаил Мурашко утверждал, что никаких барьеров для признания «Спутника V» больше нет. Сейчас «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет более 50% населения Земли.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что ВОЗ до сих пор не одобрила «Спутник V» лишь из-за бюрократических препон. Эффективность препарата уже давно подтвердили авторитетные медицинские журналы, к тому же есть данные со всего мира. Когда одобрение все же произойдет, россияне смогут въезжать в существенно большее количество стран.