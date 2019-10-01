ВОЗ: потребление алкоголя снизилось в России почти вдвое с 2003 года

Авторы исследования считают, что этому способствовали комплексные меры: ограничение продажи спиртного, пропаганда здорового образа жизни и запрет рекламы алкогольных напитков. По данным издания, в исследованный период также резко снизилось потребление контрафактного алкоголя.

В прошлом Россию называли самой пьющей страной мира. Значительное число смертей в 1990-х годах было связано именно с проблемой избыточного потребления алкоголя. Специалисты подчеркнули, что в последние годы прослеживается обратная тенденция.

Исследователи связывают с отказом от спиртного и рост средней продолжительности жизни в России. В 2018 году она достигла 72,9 года, что является историческим максимумом.

Ранее ВОЗ установила, что жители России употребляют меньше алкоголя, чем французы и немцы. Самой пьющей европейской страной признали Литву — там на одного жителя в год приходится 15 литров спирта. На втором месте рейтинга пьющих стран оказалась Чехия, а на третьем — Германия. По данным ВОЗ, за период с 2010 по 2016 годы со злоупотреблением алкоголем связаны смерти 290 тысяч европейцев.