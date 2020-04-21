ВОЗ похвалила Россию и заявила о 67 видах вакцины от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в период пандемии Россия смогла сохранить здравоохранение. Она также отметила, что сейчас имеется 67 прототипов вакцины от коронавируса.

Об этом Вуйнович заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На данный момент ВОЗ знает, что есть 67 прототипов вакцин, три из них начали первые клинические испытания, другие очень близки к клиническим испытаниям», — рассказала она.

При этом представитель ВОЗ добавила, что вакцина в массовом производстве появится нескоро.

«Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, а потом началось и массовое производство», — отметила Вуйнович.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что тестирование вакцины от коронавируса начнется уже 23 апреля.

Минздрав России еще проводит доклинические исследования препаратов. Их планируют закончить к концу мая.

В мире зафиксировано более двух с половиной миллионов заражения инфекцией. Погибли 175 621 человек, по данным института Хопкинса.