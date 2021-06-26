ВОЗ оценила вероятность эпидемии «черной плесени» в России

Вероятность эпидемии «черной плесени» в России мала, потому что Минздрав страны держит ситуацию под контролем. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Под «черной плесенью» понимают грибковое заболевание мукормикоз. По словам Вуйнович, он может представлять опасность для людей с очень слабым иммунитетом, сообщил ТАСС.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что минимизация рисков эпидемии «черной плесени» становится дополнительной нагрузкой для медучреждений, требуя максимального соблюдения процессов гигиены, стерилизации инструментов.

«Но при этом нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием. <…> Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», — добавила она.

Вуйнович добавила, что на снижение иммунитета сильно влияет и ковид. Дело в том, что тяжелым больным дают кортикостероиды, которые должны помогать организму, но при этом они одновременно снижают иммунитет к другим заболеваниям.

В Индии врачи выявили у заболевшего ковидом пациента сразу три грибковых заболевания: «черную плесень», «белую плесень» и «желтую плесень», сообщало ИА Nation News. Жизнь мужчины спасти не удалось.