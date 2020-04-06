ВОЗ: нельзя употреблять алкоголь в качестве профилактики или лечения COVID-19

«Как психоактивное вещество, алкоголь влияет на состояние психики и процесс принятия решений», — напомнил Бреда.

Он обратил внимание на то, что алкоголь усугубляет панику, тревожность, симптомы депрессии и разнообразные страхи.

Кроме того, он ухудшает способность организма противостоять инфекциям, ослабляет иммунитет, снижает эффективность одних лекарств и усиливает действие других.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять алкогольные напитки в качестве профилактики или лечения COVID-19», — подчеркнул Бреда.