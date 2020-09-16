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    16 сентября 2020, 13:33

    ВОЗ не заметила повышенного распространения COVID-19 в России

    Александра Ломейко

    На территории стран Европы и других государств снова фиксируют больше случаев коронавирусной инфекции. В ВОЗ заметили, что России подобной ситуации не наблюдают.
    ВОЗ не заметила повышенного распространения COVID-19 в России

    Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович уточнила ситуацию с распространением COVID-19 в мире во время онлайн-конференции. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «На этот момент мы можем увидеть, что в европейском регионе <…> идет рост инфекции. Мы этого не видим в России», — подчеркнула Вуйнович.

    Предпринятые российскими властями меры для борьбы с распространением коронавируса в ВОЗ сочли беспрецедентными. Представитель организации обратила внимание на «огромное реагирование всей системы и правительства на всех уровнях». Это позволило получить данные по числу инфицированных.

    «Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов», — сказала Вуйнович.

    Во всем мире, по последним данным, подтвердили более 29 миллионов случаев COVID-19. Выздороветь удалось 19,6 миллиона инфицированных. В России выявили 1 079 519 зараженных, поправились 890 114 россиян. О пандемии ВОЗ объявила 11 марта.

    Новости SMI.FM