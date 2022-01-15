ВОЗ назвала «омикрон» менее опасным штаммом, чем его предшественники

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавируса может действительно быть менее опасным, чем его более ранние предшественники. Об этом появились свидетельства, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Есть сейчас доказательства, что, кажется, „омикрон“ менее серьезный, но это не значит, что он несерьезный», — сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Эксперт отметила, что в первое полугодие после вакцинации у человека остается хорошая защита от тяжелого течения заболевания. Однако потом, по прошествии шести месяцев, уровень антител постепенно начинает снижаться. Вуйнович также добавила, что на текущий момент Россия все еще находится на пике эпидемии.

Ранее «360» опубликовал подробности о распространении в нашей стране штамма «омикрон». В Госдуме отмечают, что говорить о введении в России нового локдауна будет смысл только тогда, когда заболеваемость превысит 40 тысяч человек в день. В России ожидают, что в ближайшие недели количество зараженных может начать резко увеличиваться — именно на фоне появления нового варианта вируса.