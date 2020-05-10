ВОЗ назвала обстановку в России возможным выходом на плато по коронавирусу

Последние несколько дней в России количество подтвержденных случаев COVID-19 ежедневно не меняется, а это может означать, что страна выходит на плато. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что это плато», — рассказала агентству Bloomberg Вуйнович.

По ее словам, случаев заражения еще достаточно, но темпы роста стабилизируются, а с 6 мая показатели по заболеваемости и вовсе снизились до 5,5%. Также представитель ВОЗ отметила, что Россия — единственная страна в десятке лидеров по числу заболевших COVID-19, в которой уровень смертности ниже 1%.

Еще Вуйнович рекомендовала российским властям продлить ограничительные меры — хотя бы на ближайшие две недели. Нужно сначала увидеть постоянное снижение по зараженным и только после этого смягчать режим, уверена представитель ВОЗ. Также она назвала разумным решение властей некоторых регионов, в том числе Москвы и области, продлить самоизоляцию до конца мая.

По последним данным, в России 209 688 подтвержденных случаев COVID-19.