ВОЗ наладила диалог с российскими разработчиками вакцины от коронавируса

«Российские разработчики передали файлы ВОЗ, как и другие разработчики. Идет диалог между разработчиками и отделением ВОЗ, который делает оценку по процедуре (разработки вакцины от коронавируса — прим. ред.)», — сообщила она.

Когда завершится процедура разработки вакцины, на официальном сайте ВОЗ появится заявление. Вуйнович также сообщила, что при достаточном количестве вакцин два миллиарда людей будут привиты от коронавируса уже до конца 2021 года. И это поможет снизить темпы роста заболеваемости.

Накануне ВОЗ заявила о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19 в мире. По их данным, за прошедшую неделю количество выросло почти на четыре миллиона — это самый высокий показатель за все время с начала эпидемии. Самый большой прирост за семь дней в США — больше одного миллиона новых случаев.