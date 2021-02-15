ВОЗ и Роспотребнадзор создадут центр по готовности к пандемиям

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступили к созданию Сотрудничающего центра по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Новая организация внесет вклад в борьбу евразийского региона с инфекциями с эпидемическим потенциалом.

«На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования будет создан на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».

Ранее ВОЗ сообщил о первых результатах расследования начала пандемии. Эксперты выяснили, что в декабре 2019 года, когда в китайском Ухане зарегистрировали вспышку нового коронавируса, им уже болели более тысячи человек.