ВОЗ допустила ослабление ограничений после 12 мая в России. Но есть одно условие

Жесткие ограничительные меры в России можно постепенно ослаблять после майских праздников. Это будет возможно при стабильном снижении количества заразившихся.

«Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: „Да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять“. 12 мая — это логичная дата», — приводит ТАСС слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения в России (ВОЗ) Мелиты Вуйнович.

Она отметила, что при ослаблении мер количество зараженных будет нестабильным. Число подхвативших новый вирус постоянно будет то увеличиваться, то сокращаться.

Вуйнович добавила, что общее снижение количества тяжелых случаев COVID-19 в России можно объяснить хорошим иммунитетом жителей и готовностью системы здравоохранения к пандемии.

За минувшие сутки российские врачи зафиксировали рекордный прирост инфицированных — 7099 человек.