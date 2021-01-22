Попытки привлечь детей к незаконным акциям 23 января являются недопустимыми и циничными. Родители должны обратить на это внимание, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту ситуацию несовершеннолетних. Очень прошу обратить на это внимание родителей и не подвергать детей риску в угоду провокаторам», — сказал глава столицы в эфире телеканала «Россия 1».

Он призвал отказаться от участия в несанкционированной акции. Кроме того, Собянин отметил, что необходимый порядок в городе будут обеспечивать правоохранительные органы. Ранее Минпросвещения предупредило родителей несовершеннолетних о появлении в соцсетях призывов выйти 23 января на так называемую прогулку.

«Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных „прогулок“. Проведите этот день вместе», — призвало министерство.

Об ответственности за участие и организацию несанкционированных акций предупреждали МВД и Генпрокуратура. Граждан попросили не поддаваться на провокации и не пускать детей на подобные мероприятия. Роскомнадзор уже направил уведомления социальным сетям. Причиной стали призывы несовершеннолетних участвовать в противозаконной акции.