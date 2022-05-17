Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер своей беседы с бывшим президентом США Джорджем Бушем — младшим, оставив подпись: «Впервые откровенно». Полную версию пранкеры представят на просветительском форуме «Новые горизонты».

Разговор с Бушем-младшим шел «о России и мире». На видео приводятся две цитаты бывшего американского лидера: «Хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился». Кроме того, Джордж Буш произносит: «Слава, Вован и Лексус!» — и утверждает, что очень гордится ими.

В разговоре также есть фраза: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск».

Марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая с участием более 160 экспертов. Зрители могут пообщаться с министрами и представителями правительства России.

Ранее Вован и Лексус разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, который, думая, что разговаривает с украинским министром культуры, пообещал им вести диверсионную работу в театре и поставить спектакль о Бандере. Позже стало известно, что Туминас покинет пост худрука театра. Его также лишили премии правительства Российской Федерации.