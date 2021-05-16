Вова Аленевский к 20 годам перенес 2 инсульта. Ему нужен повторный курс реабилитации

Вове Аленевскому в его 20 лет нужен курс реабилитации после двух инсультов. У него врожденный порок сердца, нарушена речь.

В 13 лет у молодого человека случился инсульт: правую сторону тела парализовало, речь нарушилась. Юношу обследовали и прооперировали в больнице Можайска. Тогда ему стало лучше: Аленевский прошел курс восстановления, научился снова стоять — пусть и с поддержкой и немного, но ходить. Однако через два месяца случился второй инсульт, который поразил другую сторону тела. Тогда врачи обнаружили врожденный порок сердца. Снова предстояли операция и процесс восстановления, который длится уже семь лет. Все это время молодой человек проводит в больницах и реабилитационных центрах.

Сейчас пациенту требуется повторный курс реабилитации. У Аленевского нарушены функции левой руки и левой ноги, речь и произношение.

«В связи с этим курс реабилитации будет направлен на восстановление утраченных двигательных функций в парализованной руке и парализованной ноге, а также на восстановление речевых функций, которые были утрачены в результате инсульта», — отметил главный врач центра реабилитации «Благополучие»‎ Олег Пашков.

В последнее время наметился прогресс: Аленевский снова может ходить с тростью. Он не бросил спорт — до болезни занимался самбо, футболом и прыгал с парашютом. Год назад молодой человек поступил в университет.

Он хочет и дальше восстанавливать речь, научиться ходить самостоятельно. Для достижения этих целей необходимы регулярные курсы реабилитации. На помощь ему требуется 284 440 рублей.

Вова Аленевский — подопечный фонда «Мои друзья», все способы пожертвования прописаны на сайте благотворительной организации. Также молодому человеку можно помочь, отправив СМС на номер 7715 со словом «друзья» и суммой. Например, «друзья 500».