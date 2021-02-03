«Вот здесь четко видно, я снег могу отковырять». Жители Якутии пожаловались на трещины в жилом доме

Сейчас температура в регионе опускается ниже 50 градусов. Столбик термометра на окне внутри комнаты показывает минус 17 градусов. Женщина, живущая в этом доме, Янина Кормина пожаловалась, что оконный проем приходится затягивать пленкой. В противном случае минусовая температура будет и в помещении.

«Балконная дверь завешана двумя подушками, вот здесь четко видно, я снег могу отковырять», — объяснила Кормина.

При этом батареи еле теплые, из-за чего люди все время пользуются обогревателями. По этой причине в доме уже два раза были возгорания, так как проводка не выдерживает нагрузки. Уточняется, что жители неоднократно обращались в местную администрацию и прокуратуру. После этого производились какие-то манипуляции с фундаментом, которые не помогли исправить ситуацию.

Заместитель главы Алданского района Якутии по социальным вопросам Игорь Сахно подтвердил, что в ходе эксплуатации здания выявлялись некоторые отступления от норм при его строительстве. Застройщик выполнил работы по их устранению.

«В настоящее время жильцы сообщают о низком температурном режиме в жилых помещениях, в связи с чем прокуратурой организована проверка, которая в настоящее время не завершена», — сообщила старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.

По итогам проверки примут дополнительные меры по устранению нарушений.