В Сети появилось видео спасения пса, который едва не утонул в реке. Выбраться животному из бурлящего потока воды помогли мужчины, которые в день происшествия гуляли на свадьбе. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на сайт Reddit.

Спасти животное было не так-то просто, поскольку поток воды был очень сильным. Подоспевший на помощь другой мужчина придержал первого, чтобы он смог достать животное из воды.

Видео моментально набрало множество просмотров и комментариев. Пользователи Сети назвали мужчин «героями без плащей».

«Такие видео согревают душу», «Люди делают на свадьбах кучу глупых вещей, но в этот раз они сделали нечто прекрасное», «Вот они — герои без плащей», «Вот было бы здорово, если бы мужчина забрал собачку себе», «Как чудесно! Спасибо этому человеку», — написали комментаторы.