Общество 12 июля 2023, 12:34 Жительница Туапсе вооружилась шваброй и вышла чистить ливневки на затопленной улице

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Туапсинский район затопило после обильных ливней. В четырех поселениях ввели режим ЧС, людей начали эвакуировать. На борьбу с натиском стихии вышла женщина. В Telegram-канале «Мой Туапсе» появилось видео, где жительница шваброй чистить ливневки.

Дожди прекратились, и женщина, по всей видимости, решила помочь осадкам поскорее уйти. На записи жительница стоит в воде и ловко орудует шваброй. Очевидец, снявший видео, назвал ее «спасительницей города».

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«Героев надо знать. Никакие МЧС не нужны. Швабра — наше все», — заявил он.

И действительно, вода в ливневку стекала, образуя небольшой водоворот. В комментариях к публикации читатели оценили старания женщины. Они оставили множество хвалебных слов.

«Без простых людей не выжить!»

«Коня на скаку остановит»;

«Вот кто герой нашего времени, женщине респект и уважуха!»

«Женская сила», — писали они.

Автору ролика зрители посоветовали помочь даме, чтобы процесс шел быстрее.