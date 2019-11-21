Лолита Милявская разводится с пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Супруги подробно комментировали бракоразводный процесс. Муж обвинял певицу во взломе компьютера, она его — в том, что жил на ее деньги. История пяти замужеств исполнительницы — в обзоре «360».

О расставании с супругом Лолита сообщила в июле. Она написала в Instagram, что причиной стало охлаждение в отношениях, и пожелала Иванову всего хорошего.

Певица добавила, что у нее был «замечательный „молодой“ муж целых девять лет».

Источник фото: Instаgrаm

Сейчас Милявской 56 лет, Иванову — 44 года. Они сошлись в 2010 году.

Вскоре певица стала писать в комментариях, что «у всех бывают кризисы», а они с Дмитрием «пока еще муж и жена».

Но в октябре издание StarHit сообщило, что причиной разрыва стал роман Иванова на стороне. По информации журналистов, тренер встречался с косметологом из Белоруссии, 40-летней Ольгой Кулиевой. Причем встречи начались еще во время отношений Иванова с Лолитой.

Ольга Кулиева / Instаgrаm

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В том же месяце стало известно о попытке Иванова развестись с Лолитой через суд. Развод пары, у которой нет общих детей, могли бы оформить и в загсе, но, как было указано в иске, супруга от этого шага уклонялась.

В ответ адвокат певицы Сергей Жорин подал ходатайство о признании брака фиктивным. Защитник настаивал, что Иванов не собирался строить семью, а заключил брак ради получения израильского гражданства. Отец Лолиты эмигрировал в Израиль в 1970-х.

Сам супруг отмечал, что хочет развестись как можно скорее и гражданство ему не нужно.

В начале ноября Жорин представил в суд скриншоты любовной переписки Иванова с Ольгой Кулиевой.

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Адвокат рассказал kp.ru, что Лолита обнаружила переписку на своем компьютере.

Часть сообщений затем показали в эфире программы НТВ «Секрет на миллион».

«Посох твой, Димочка, всем посохам посох, — писала любовница. — И он мне не только по душе и по сердцу, но и по губам».

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Лолита рассказала, что переписка с любовницей началась в середине 2017 года, когда Кулиева тоже была замужем. Также Иванов списывался с другими женщинами.

Фитнес-тренер обратился в полицию с заявлением о взломе почты и аккаунта в Facebook.

«Мою деловую переписку взломали, все мои контакты сейчас в свободном доступе. И по каналам центральным все показывают, просто невозможно. Личные и деловые переписки», — сказал он «360».

Милявскую опросили по этому заявлению.

Сама она заявила Telegram-каналу Mash, что «взломов не было, переписка была оставлена по его неосторожности или глупости».

Муж-актер

Предыдущие браки Лолиты тоже не всегда заканчивались гладко. Первым супругом певицы был однокурсник по институту культуры Александр Беляев. Вслед за мужем-актером в 1984 году она переехала из Тамбова в Одессу. В Одесской филармонии Милявская познакомилась с руководителем квартета «Шляпа» Александром Цекало, и в 1987 году все трое — Цекало, Лолита и ее тогдашний муж — уехали покорять Москву.

«Жили с Лолитой и Цекало на одной жилплощади, в одной квартире. Зарабатывали как-то. Я начинал работать в газете, в театре, рекламным агентом, а Лолита и Цекало участвовали в концертах… Тяжело было. Бутылки сдавали», — рассказывал Беляев.

Кабаре-дуэт и фиктивный брак

Через несколько месяцев шутливый кабаре-дуэт «Академия» Лолиты и Цекало стал известным на всю страну благодаря песне «Тома-Тома». После этого Беляев, как он сам рассказывал, ушел.

Ради прописки в Москве певица развелась с ним и заключила фиктивный брак с Виталием Милявским, от которого ей досталась звучная фамилия.

В третьем браке — с Александром Цекало — исполнительница прожила 12 лет. Помимо выступления на концертах супруги также вели «Утреннюю почту» и программу «Доброе утро, страна!».

В 1998 году, незадолго до расставания, Лолита родила дочь Еву. Девочка появилась на свет недоношенной и с особенностями развития. Она живет с бабушкой, матерью Лолиты, в Киеве.

В будущем певица видит Еву «хорошим журналистом» или историком цирка.

О браке с Цекало исполнительница редко вспоминает что-то хорошее. Расставание в 2000 году было скандальным. Лолита признавалась, что погрязла в комплексах, чувствовала себя некрасивой и неуверенной в себе.

Любящий бизнесмен

Союз с бизнесменом из Коми Александром Зарубиным она называла своим «первым в жизни настоящим браком». Пара оформила отношения в 2004 году. Когда певице было 44 года, она забеременела, однако, несмотря на заботу мужа, на четвертом месяце у нее случился выкидыш. Вскоре после этого супруги расстались.

Затем Лолита увлеклась теннисистом из Белоруссии, тренером по сквошу и фитнесу Дмитрием Ивановым.