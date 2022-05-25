Востоковед Стрельцов выступил против переименования Курильских островов

Курильским островам не стоит давать русские названия из уважения к коренным жителям этого региона. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов.

Он объяснил, что на островах Курильской гряды до прихода русских и японцев проживал народ айны. Наименования островов произошли из языка местных жителей, поэтому из уважения к их языку и истории острова переименовывать нельзя.

«Это острова, которые получили такое название в языке народа, который проживал на этих островах еще до того, как туда пришли русские и японцы. Даже на старых японских картах эти территории были обозначены как территории внешние, которые не принадлежат Японии. И там уже были обозначены эти названия», — сказал Стрельцов.

С идеей переименования Курил ранее выступил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он предложил «подумать над тем, чтобы один из островов назвать „Варягом“, второй — „Корейцем“ в честь канонерской лодки, которая тоже героически сражалась против японского флота, а третий остров назвать в честь Всеволода Руднева».