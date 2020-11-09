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    09 ноября 2020, 22:15

    Востоковед объяснил смягчение законов в ОАЭ

    Артур Блянихов

    Эксперт по Ближнему и Среднему Востоку, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев обсудил с «Политикой сегодня» решение властей ОАЭ смягчить исламские законы страны.

    По данным издания, анонсированные поправки разрешат продавать и употреблять алкоголь, неженатые пары смогут безнаказанно жить вместе, а за попытки самоубийства больше не будут преследовать.

    «В некоторых ближневосточных странах такие радикальные отклонения от шариата невозможны. В ОАЭ с этим проще, потому что страна имеет бизнес-контакты с США и прочими западными странами», — заметил востоковед.