Востоковед объяснил смягчение законов в ОАЭ
Эксперт по Ближнему и Среднему Востоку, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев обсудил с «Политикой сегодня» решение властей ОАЭ смягчить исламские законы страны.
По данным издания, анонсированные поправки разрешат продавать и употреблять алкоголь, неженатые пары смогут безнаказанно жить вместе, а за попытки самоубийства больше не будут преследовать.
«В некоторых ближневосточных странах такие радикальные отклонения от шариата невозможны. В ОАЭ с этим проще, потому что страна имеет бизнес-контакты с США и прочими западными странами», — заметил востоковед.