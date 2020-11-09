Востоковед объяснил смягчение законов в ОАЭ

По данным издания, анонсированные поправки разрешат продавать и употреблять алкоголь, неженатые пары смогут безнаказанно жить вместе, а за попытки самоубийства больше не будут преследовать.

«В некоторых ближневосточных странах такие радикальные отклонения от шариата невозможны. В ОАЭ с этим проще, потому что страна имеет бизнес-контакты с США и прочими западными странами», — заметил востоковед.